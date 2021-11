Öğretmenler 24 Kasım'da müjde bekliyor

Öner 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere verilebilecek en büyük müjdenin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine gelmesi olacağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi üyeleri Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir basın açıklaması düzenleyerek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını istedi. Meslektaşları ve sendika adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizde fiilî olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir.” dedi.

Eğitim vizyonunda yer verildi

Eğitimin başaktörünün öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden birinin de öğretmenlik olduğunu belirten Öner, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisinin hala karşılanamadığını belirtti.

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi ve genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu için nelere ihtiyaç duyulduğunu 2018 yılında hazırladıkları ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler' başlıklı raporla genel çerçeveyi çizdiklerini kaydeden Öner, ‘Meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı' dedi.

Öner, öğretmenler olarak beklentilerinin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması; resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi; meslekte ilerlemeyi sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi; istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uygulamaların getirilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim-öğretim sınıfı içinde ama ikincil görev olmaktan çıkarılarak müstakil bir kadro olarak düzenlenmesi; yöneticilik süreçlerine geçiş ve statüsü ile bu pozisyonlardaki mali, özlük ve sosyal hakların da mutlaka meslek kanununda tanımlanması; resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanununun hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Öğretmenler 24 Kasım'da müjde bekliyor

Öğretmenlerin 24 Kasım'da müjde beklediğini kaydeden Öner açıklamasını şöyle tamamladı: “Meslek kanunu, içeriği itibarıyla öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer basamaklarına erişime, ehliyetten liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak, objektif hükümler ihtiva etmelidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması beklentisi artık karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, belirttiğimiz hususlar temelinde katkı ve destek sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Millî Eğitim Bakanlığı'nı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir.”

Yapılan basın açıklamasında sık sık meslek kanunuyla ilgili sloganlar atılırken açıklama öğretmenlerin alkışlarıyla sona erdi.