Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlenecek. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmada konu serbest olurken, yarışmada dereceye girecek olan öğretmenlere altın ve para ödülü verilecek.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının son katılım tarihinin 12 Haziran olduğunu ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, fotoğraf yarışmasının konusunun serbest olduğunu belirtti. Yıldırak, "Sarıgöl'de ilk kez öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmada dereceye giren yarışmacı öğretmenlerimizden birinciye çeyrek altın, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye de 1000 TL para ödülü verilecek" dedi.