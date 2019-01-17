Öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona ererken, turnuvanın şampiyonu Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi oldu.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi. 34 okuldan 170 öğretmenin kıyasıya mücadele ettiği voleybol turnuvasının final mücadelesinde, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu arasında gerçekleşti. Oldukça çekişmeli geçen ve renkli görüntülere sahne olan final mücadelesinde, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi, rakibini 2-1'lik skorla geçerek, turnuvanın şampiyonu oldu. Bu sonuçlarla Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu turnuvanın ikincisi olurken, Jeopark Ortaokulu ve Tabduk Emre İlkokulu karmasından oluşan takım üçüncü, Fatih Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Final müsabakasını takip eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, profesyonel voleybolcuların maçı gibi oldukça zevkli maçlar geçtiğini belirterek, "Sanki top yere hiç düşmeyecekmiş gibi hisse kapıldık. Turnuvaya katılan bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bir de öğretmenlerimizi düşünen milli eğitim camiamız var. Öğretmenlerin stresini atarak, hem kendi hayatlarında, hem de öğrencilerimizin hayatlarında çok daha etkili ve güzel işler yapabileceklerini tasavvur ederek bu turnuvayı başlattı. İnşallah bu turnuvalar sayesinde biz çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, birlik beraberlik ve dostluk dayanışmasını sağlayarak, hem kıymetli öğretmenlerimizin hayatlarında pozitif bir etki, hem de bu etkinin sinerji yoluyla öğrencilerimize üst düzey katkıda bulunacağını düşünüyorum. İnşallah bu düşünce doğrultusunda da etkinliklerimiz devam eder" dedi.

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen tarafından kupa takdim edildi. Kupa töreninin ardından Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ve turnuvaya katılan öğretmenler birlik beraberlik pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.