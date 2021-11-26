Öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu

Manisa'nın Selendi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Kazıklı İlkokulu bahçesinde ilçedeki tüm okullardan idareciler ve öğretmenlerin katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selendi Orman İşletme Şefliği iş birliği içerisinde gerçekleşen fidan dikimi etkinliğinde Kaymakam Ali Yıldırım tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Büyük fedakârlıklarla kutsal bir görev yerine getiren öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrenciler gibi dikilen fidanlar da burada yetişecek. Öğretmenlerimiz elinden toprakla buluşan ve gelecek nesillere nefes olacak bu fidanların hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Fidan dikimi etkinliğine Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürleri Fırat Annak ve Yüksel Kanyılmaz, Selendi Orman İşletme Şefi İsmail Apaydın, Durhasan Orman İşletme Şefi Sait Akgün, Kazıklı Mahallesi Muhtarı Ramazan Karabacak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.