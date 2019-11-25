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Öğretmenler Gününde köy okulunu boyadılar

Manisa Genç İHH üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir projeye imza atarak Yuntdağı’nda bulunan Örencik İlkokulunun dış cephesini boyadı.

Manisa Genç İHH üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir projeye imza atarak Yuntdağı'nda bulunan Örencik İlkokulunun dış cephesini boyadı.


24 Kasım Öğretmenler gününde anlamlı bir projeye imza atan Genç İHH dernek yönetimi Manisa'nın Yunusemre İlçesi Örencik Köyündeki ilkokulun duvarlarını boyadı. Okulun kötü durumdaki dış cephesini Öğretmenler Gününde boyayarak çocukların ilk ara tatilden dönüşlerinde güzel bir okula kavuşmalarını sağlayan gençler mahalle sakinlerinden de takdir topladı. Gençlerin etkinliğine İHH Manisa İl Başkanı Mehmet Turhan da katılarak destek verdi.


Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, "Genç İHH olarak genç arkadaşlarımızın eğitim gördüğü Yuntdağı'nda bulunan Örencik okulumuzun boya ihtiyacı olduğunu haber aldık. Bununla birlikte gerekli olan malzemeleri temin ederek dernek yöneticilerimizle birlikte buraya gelerek okulumuzun duvarlarını boyadık. Genç İHH olarak toplum yararına olan tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duymaktayız. İlerleye zamanlarda Manisa'da ses getirecek projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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