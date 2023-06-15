Öğretmenler, kendi gözlerinden eğitimi anlatmak için deklanşöre bastı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sonuçlandı. 40 fotoğrafın katıldığı yarışmanın birinciliğini Mimar Sinan İlkokulu Müdür Yardımcısı Nedim Sarı'nın çektiği bedensel engelli öğrenci ve öğretmeninin basketbol oynadığı fotoğraf kazandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik jüri ekibi tarafından yarışmaya katılan 40 fotoğraf değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda; Mimar Sinan İlkokulu Müdür Yardımcısı Nedim Sarı'nın çektiği fotoğraf birinci olurken, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Birsen Tuzlu'nun çektiği fotoğraf üçüncü, Atatürk Ortaokulu Matematik Öğretmeni Eray Barut'un çektiği fotoğraf üçüncü oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yarışmaya gönderilen fotoğrafların ilçede sergileneceğini ifade ederek, katılım gösteren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan çeyrek altın, ikinci bin 500 TL, üçüncü ise bin TL para ödülü ile ödüllendirildi.