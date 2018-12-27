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Öğretmenler, meslek kanununun destek kanunu olmasını istiyor

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu içinde bulunan ’Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlanmasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istediklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu içinde bulunan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlanmasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istediklerini söyledi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 eğitim vizyonu içinde yer alan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu' çalışmaları eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor. Meslek kanununun öğretmenlere destek kanunu olması gerektiğinin altını çizen Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Kanun toplumun tem kesiminin taleplerini dikkate almalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 2023 eğitim vizyonunda Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütüleceği bir eylem adımı olarak yer almıştır. 2023 eğitim vizyonu takvimi çerçevesinde 2018 yılı içerisinde ise geliştirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağı kararlaştırılmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak söz konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir meslek kanunundan beklentiler ve öğretmenlik meslek kanununun içermesi gereken unsurlara ilişkin bir açıklama daha önce yapmıştık. Biz öğretmenlik meslek kanununun öğretmene destek kanunu olarak tanımlanmasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinde kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir. İçerik konusunda da mutabakat aranmalıdır. Öğretmenlik; kariyer mesleği, yöneticilik ise profesyonel bir meslek olarak kurgulanmalıdır.” dedi.

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