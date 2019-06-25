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Öğretmenler Sarıgöl Etnografya Müzesini gezdi

Sarıgöl’de görevli öğretmenler, yaz seminerleri çalışmaları kapsamında SADER’e ait Etnografya müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Sarıgöl'de görevli öğretmenler, yaz seminerleri çalışmaları kapsamında SADER'e ait Etnografya müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.


Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Hüseyin-Sermin Anaokulu ve Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler, yaz seminer kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü programı kapsamında Sarıgöl Etnografya Müzesini ziyaret ederek görevli Harita Mühendisi Salih Yapıcı'dan Etnografya müzesindeki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı.


Sarıgöl'de görevli öğretmenlerin üç gün boyunca çeşitli okullardan öğretmenlerin seminer boyunca ziyarette bulanacağını ifade eden Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kazım Ceyhan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaz seminer programı gereği ilçelerdeki müzeler, tarihi alanlar, etnografya müzeleri ziyaret edilecek. Gerçekten çok yararlı oldu. Sarıgöl Etnografya müzesinde bizlerin bilmediği çeşitli eserleri görme imkanımız oldu." dedi.

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