Öğretmenlere 190 tepsi baklava

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Gününde Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyesi olan İşler Kitabevi öğretmenlerin ağızlarını tatlandırdı. 6 yıldır her Öğretmenler Gününde öğretmenlere baklava ikram eden kitabevi bu sene 6 ilçede 190 okulda görev yapan öğretmenlere ulaştı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş'tan özel getirilen 190 tepsi baklava Manisa'da Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar ve Alaşehir'de 190 okulda görev yapan öğretmenlere ikram edildi. 6 yıldır Öğretmenler Günü'nde fedakarca görev yapan öğretmenlere baklava ikram ettiklerini vurgulayan EGEİD ve İşler Kitabevi yöneticisi Uğur Özhan, "Öğretmenlerimiz çok zor bir mesleği yapıyor. Onlar bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bazen kızan, bazen seven bir anne-baba şefkatiyle doktor, avukat, vali, başbakan yetiştiren geleceğimizi inşa eden kıymetlilerimiz. Bu yıl 190 okulda 190 tepsi baklavayı öğretmenlerimize ikram ettik. Afiyet olsun hepsine” dedi.