Öğretmenlere trafik kuralları anlatıldı

Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Trafik sistemi ve trafik kurallarına uyma bilinci' semineri, her okuldan birer öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminer, Trafik Polis Memuru Kadir Korkmaz tarafından verildi. Korkmaz, öğretmenlere video eşliğinde sunum yaparak açıklamalarda bulundu. Seminerde öğretmenlere anlatılan bilgiler, trafik bilincinin yaygınlaştırılması için öğretmenler tarafından okullarda öğrencilere aktarılacak.

Seminer sonunda trafikte bilinçlendirme konulu sorulara Trafik Polis Memuru Kadir Korkmaz tarafından açıklamalı cevaplar verildi.