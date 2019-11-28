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‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler' Fotoğraf Sergisi açıldı

‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler’ fotoğraf sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda açıldı.

‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan'ın katıldığı sergi açılışına ilgi yoğundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) işbirliği ile ‘Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide, davetliler tek tek sergilenen fotoğrafları yakından incelediler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve davetliler beğenilerini ifade ederek, öğretmenleri tek tek tebrik etti. Serginin 28- 30 Kasım tarihleri arasından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda gezilebileceği belirtildi.

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