Oğulduruk'un yeni sondajından saniyede 6 litrelik su

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes'in Oğulduruk Mahallesi'ndeki içme suyunun mahallenin ihtiyacını karşılamaması nedeniyle açtığı yeni sondajdan saniyede 6 litrelik su verimi elde etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu konusunda sorun yaşanmaması adına sondaj çalışmalarında hız kesmiyor. MASKİ'nin bu kapsamda açtığı sondajlara Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi de eklendi. Mevcut sondajın mahallenin su ihtiyacını karşılamaması üzerine açılan 200 metre derinliğindekiyeni sondaj kuyusunun çalışmaları tamamlandı. Sondajdan temin edilen suyun verimi saniyede 6 litre olarak ölçülerek, analiz işlemleri için gerekli numune alımı da gerçekleştirildi.

Oğulduruk Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, “Mahallemizin yeni sondajından güzel su çıktı. Bu da bizi çok memnun etti. İnşallah sonucumuz da güzel çıkar ve mahallemize bağlantısı yapılır.Böylece artık yeterli suyumuza kavuşuruz. Bizlere ulaştırılan tüm hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.