Öksüz ailesinin sünnet merasimi renkli görüntülere sahne oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan iş insanının oğlu için düzenlediği sünnet töreni renkli görüntülere sahne oldu. 30 kişilik mehter takımının geçiş töreni sergilediği sünnet töreni ilgi odağı olurken, takımın en genç üyesi olan 12 yaşındaki Tunahan Tan'ın performansı da büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Çeçen Mermer'in sahibi Ahmet Çeçen ve eşi Cemile Öksüz, oğulları 5 yaşındaki Semih ve 12 yaşındaki Abdülhakim için sünnet merasimi düzenledi. Yurt dışından uluslararası ticarette önde gelen firma sahiplerinin de katıldığı sünnet merasiminde, 30 kişilik Turgutlu İstiklal Mehteran Takımı'nın gösterisi de büyük beğeni topladı. Kula'nın örf ve adetleri dolayısıyla mehteran takımı eşliğinde sünnet çocukları ilçe merkezinde gezdirilirken, sünnet merasimi de renkli görüntülere sahne oldu.

Yurt içi ve yurt dışından davetlerine katılan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Çeçen Mermer'in sahibi Ahmet Öksüz'ün babası Kamil Öksüz, "Bu güzel günler hepimiz için önemli. Evlatlarımız ve torunlarımızın bu güzel gününe, değerli insanların bizim davetimize katılması bizleri çok mutlu eder. İnşallah bütün herkesin torunları ve evlatlarının böyle güzel günler görmesini temenni ediyorum" dedi.

Sünnet çocuklarının diğer dedesi Bayram Mermer ise, "Allah'ıma bin şükür bu güzel günleri bize gösterdi. İnşallah evlenmelerini de görürüz. Biz mutluyuz, memnunuz. Rabbim herkese bu güzel günleri göstersin. Buraya buyurup gelen misafirlerimizden de Allah razı olsun. Allah herkesin çocukları ve evlatlarına da bu günleri göstersin inşallah, evlenmelerini de nasip etsin. Biz mutluyuz, Allah herkesi mutlu etsin" dedi.

12 yaşındaki mehterin performansı büyük beğeni topladı

Öte yandan 5 ve 12 yaşındaki çocukları için güzel bir sünnet merasimine imza atan Çeçen Mermer sahibi Ahmet Öksüz'ün çocuklarının bu özel gününde ilçeye davet ettiği mehter takımının gösterileri de göz doldurdu. 30 kişilik mehter takımı söylediği marşlarla unutulmaz bir organizasyon yaparken, mehter takımının en küçük üyesi 12 yaşındaki Tunahan Tan'ın performansı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Küçük yaşına rağmen omuzladığı davulla mehter marşlarına eşlik eden Tunahan, davetlilerin isteği üzerine bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

4 yaşından bu yana mehter takımında olduğunu ve örf adetleri yaşattığı için kendisiyle gurur duyduğunu belirten Tunahan Tan, "Ben Tunahan Tan, 12 yaşındayım. Örf ve adetlerimizi yaşatmak için mehtere gidiyorum. 4 yaşından beri mehterciyim ve İlker amcamın yanındayım. Mehter takımında olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü örf ve adetlerimizi yaşatıyorum, yaşatmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Öksüz ailesinin evlatları için düzenlediği sünnet merasimi, akşam saatlerinde yemek ikramının ardından mehteran gösterisi, kafkas ekibi gösterisi ve Kula'nın en eski yaren ekibi olan Kula Yaren Ekibi'nin gösterileri ile devam edecek.