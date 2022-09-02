Oktay Gürdal, Manisa FK'da

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'ne imza attığı için mutlu olduğunu belirten Oktay, “İnşallah hep birlikte hak ettiğimiz üst lige çıkacağız” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Silahtaroğlu Vanspor FK'dan genç sağ bek Oktay Gürdal ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Oktay Gürdal, “Hedefleri olan Manisa Futbol Kulübünün bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımımın başarı için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız” cümlelerine yer verdi.

Erdem Özkan: “Oktay, yetenekli ve gelecek vadeden bir isim”

Gürdal'a, Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar dileyen Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Özkan ise, “Manisa Futbol Kulübü olarak genç oyuncuları aramıza katmaya devam ediyoruz. Oktay da yetenekli ve gelecek vadeden bir isim. Manisa Futbol Kulübü forması altında çok başarılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.