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Okul bahçeleri öğrencilerin dönüşü için hazırlanıyor

Korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı 30 Nisan’a kadar eğitimlerine evlerinde devam edecek olan öğrenciler için hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, ilçedeki okulların bahçelerini öğrencilere hazır hale getiriyor.

Korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı 30 Nisan'a kadar eğitimlerine evlerinde devam edecek olan öğrenciler için hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, ilçedeki okulların bahçelerini öğrencilere hazır hale getiriyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin teneffüslerde eğlenceli vakit geçirmeleri, ders yorgunluklarından uzaklaşmaları için okulun bahçesine çeşitli şekiller çizildi ve rengarenk boyandı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hepimizin bildiği gibi korona virüs riskine karşı öğrencilerimiz 30 Nisan'a kadar eğitimlerine evlerinde devam edecekler. Turgutlu Belediyesi olarak bizde okullarını çok özleyen öğrencilerimizin ders aralarında arkadaşlarıyla eğlenceli vakitler geçirmesi için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Korona virüs riski ortadan kalktığında öğrencilerimizin okullarına geri dönmesini, okul bahçelerinde keyifli zamanlar geçirmelerini dört gözle bekliyoruz” dedi.

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