Okul bahçesinde korkutan göçük

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde, 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Sabah öğretmen ve öğrencilerin gelmesiyle fark edilen çukurun etrafı çocukların güvenliği için çevrildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, okula gelerek çalışmaları takip etti.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu üst bahçesinde tuvaletlerin olduğu bölümde, gece saatlerinde yaşanan çökme sonucu 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Öğrenciler ve öğretmenler okula geldiklerinde ortaya çıkan çukur karşısında gözlerine inanamadı. Okul Müdürü Recep Gündüz, olayı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. Kaymakam Abdullah Uçgun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Su İşleri ekiplerini çağıran Kaymakam Uçgun, çukur alanındaki çalışmaları takip etti. Yapılan incelemelerde çöken alanın, eski fosseptik çukuru ve kullanılmayan eski kanalizasyon borularının geçtiği alan olduğu ve çökmede yağışların etkili olduğu tespit edildi. Okul bahçesinde yaşanan çukurun çevresi bariyerlerle çevrildi.

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Gece saatlerinde yaşanan olay, eski kanalizasyon ve bugün kullanılmayan alan, ayrıca fosseptik çukuru olduğu tahmin edilen bir alan. Herhangi bir olumsuzluk yok. Olay gece yaşanmış, bariyerlerle koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaparak çukur kapatılacak" dedi.