Okul görevlileri işi uzmanından öğrendi

Bu bağlamda tüm ilçelerde okullardan gelen görevliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı uzman ekiplerden dezenfeksiyon uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeden okul görevlilerine dezenfeksiyon uygulaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, çalışmanın ne şekilde yapılacağı ve çalışma esnasında uyulması gereken noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Okul personeline bilgiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sorumluları ve uzman personel tarafından verildi. Oldukça verimli geçen toplantılarda, okul görevlilerinin soruları da tüm detaylarıyla yanıtlandırıldı. Teorik ve pratik eğitim alan okul görevlileri, ilgi ve destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yurt çapında alınan korona virüs önemlerine Manisa'da da hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Toplu ulaşım araçlarından oto terminallere, eğitim yuvalarından Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerine, camilerden kütüphanelere kadar 17 ilçemizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığınca açıklanan tedbirlere uymaları sonucunda, Allah'ın izniyle ülke olarak bu tehdide izin vermemiş olacağız. Okullardan gelen görevlilere de uzman personelimiz ve ekip sorumluları dezenfeksiyon çalışmaları noktasında bilgiler verdi. Bu vesileyle tedavileri devam eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, kısa sürede bu salgından tüm dünyanın kurtulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.