Okul hasretlerini şiirle dile getirdiler

İlkokul ikinci sınıf öğrencisinin, “Şu korona bitse, çocuklar okula gitse, anneler rahat etse, yaşasın okulum” dizeleri tebessüme neden oldu.

Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nisan ayının sonuna kadar okulların kapatılarak uzaktan eğitim sürecinin başlamasının ardından, öğrenciler evde eğitime devam ediyor. Manisa Organize Sanayi İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, okul, arkadaş ve öğretmenlerine karşı duydukları özlemlerini şiir yazarak dile getirdi. Sosyal paylaşım grubu vasıtasıyla şiirlerini Manisa Organize Sanayi İlkokulu 2-B sınıfı Öğretmeni Filiz Şenkoyun'a ulaştıran öğrencilerin şiirleri beğeni topladı. Okulun 2-B sınıfı öğrencisi Demir Gencay'ın yazdığı, “Şu korona bitse, çocuklar okula gitse, anneler rahat etse, yaşasın okulum” dizeleri korona virüsünün çocukların da hafızasında da yer ettiğini göstermiş oldu.

Aynı sınıfta okuyan Bekir Mert Aybey ise yazmış olduğu ‘Okulum' adlı şiirinde, “Canım okulum, sen olmasaydın ders olmazdı, arkadaşlarım, öğretmenlerim olmazdı, yaşasın okulum benim” şeklinde duygularını dile getirdi.