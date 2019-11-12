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Okul ihtiyaçları için 'Pilav Şenliği'

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından başlatılan Pilav Şenliğinin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirildi.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından başlatılan Pilav Şenliğinin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi.


Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Pilav Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan Pilav Şenliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli halk oyunları ve mizansenler davetlilere başarıyla sunuldu.


Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmasında buradan elde edilecek gelirle okulun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Pilav Şenliğinin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz ve geleneksel hale getireceğiz. Elde edeceğimiz gelirle okulumuzda kütüphane yapılması, Bilim Teknik sınıfı açılması ve okulumuzun badanasının yapılması sağlanacak." dedi.


Şenlikte düzenlenen çeşitli etkinliklerin sunumlarının ardından davetlilere pilav, keşkek ve ayran ikramında bulunuldu.


Pilav Şenliğine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, Sarıgöl İlçe sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, İlçe Nüfus Müdürü Elvan Kırdağ, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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