Okul ihtiyaçlarını karşılamak için kermes kurdular

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından okul ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı kermes kuruldu.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Aile Birliği tarafından okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes kuruldu. Hükümet Konağı önünde açılan gıda kermesinde öğrenci anneleri evde yaptıkları gıdaları kermeste satarak gelirini okula bağışladı. Öte yandan 4006 TUBİTAK "Dönüşüm senin elinde" projesini okul kermesinde hayata geçirdi. Çevreci öğrenciler açtıkları stantta kermesi ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşüm hakkında bilgiler verdi.

Kermes hakkında bilgi veren Sarıgöl Atatürk Ortakulu Müdürü Veysel Çetin, "Kermesimizin ve 4006 TUBİTAK 'Dönüşüm senin elinde' projesi kapsamında sağlanacak gelirle okulumuzun çeşitli ihtiyaçları karşılanacak" dedi.