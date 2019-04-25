Okul Koridoru 'Edebiyat Sokağı'na dönüştü

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Betül Bayram önderliğinde, öğrenciler tarafından okulun dördüncü katındaki koridor 'Edebiyat Sokağı'na dönüştürüldü. Duvarlarında edebiyat tarihimizin ünlü isimlerinin fotoğraf ve resimlerinin yanı sıra kitapların da yer aldığı sokak, sadece öğrencilerin değil okula gelen velilerin de ilgisini çekiyor.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan çalışmalarla Edebiyat Sokağının duvarlarına edebiyat tarihine iz bırakan Türk edebiyatçıların resimlerini çizilerek, fotoğrafları asılarak, yazarların kitapları yerleştirildi. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun elinde sazı ile birlikte büyük bir üç boyutlu fotoğrafının da yer aldığı Edebiyat Sokağı ziyaretçilerden tam not aldı.

"Kalıcı olmaları sağlanıyor"

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Betül Bayram, Edebiyat Sokağı projelerinin öğrenciler üzerinde kalıcı olacağını belirterek, "Okulumuzun dördüncü katındaki koridorda, öğrencilerimizle birlikte Edebiyat Sokağı kurduk. Burada Necip Fasıl Kısakürek, Yunus Emre, Can Yücel, Sebahattin Ali, Halide Edip Adıvar, Peyami Sefa, Aşık Veysel Şatıroğlu, Sezai Karakoç, Nazım Hikmet Ran, Yaşar Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü yazarlarımızın resimlerini öğrencilerimiz yaptı. Yazarların ve düşünürlerimizin kitapları konuldu. Öğrencilerimiz sürekli olarak Edebiyat sokağından yararlanıyor. Yazarları ve eserlerini gördükçe bilgiler belleklerinde daha kalıcı oluyor." dedi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, "Öğretmen ve öğrencilerle hazırlanan Edebiyat Sokağı, okulumuza ayrı bir renk kattı. Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimi kutlarım." diye konuştu.