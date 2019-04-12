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Okul kütüphanesi ve yemekhanesi için kermes

Sarıgöl Ahmet Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu okul aile birliği başkanları tarafından ortaklaşa gıda kermesi düzenledi.

Düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle kütüphaneye yeni kitaplar alınacağı ve okul yemekhanesindeki eksikliklerin giderileceği öğrenildi.


Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen kermeste öğrenci anneleri, stantlarda gözleme ve yufka açıp yöresel ürünlerin satışını yaptı. Kermesten elde edilecek gelirle okullarındaki kütüphaneye kitaplar alınacağını, taşımalı öğrencilerin yemek yedikleri yemekhanedeki eksiklerin giderileceğini belirten Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ersun Dilek, "Öğrencilerimizin daha çok okumaları için kütüphanemize çeşitli kitaplar alacağız." dedi.



"Yemekhanenin eksikleri giderilecek"


Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Arkan Erol ise, "Elde edeceğimiz gelirle okulumuza taşımalı gelen öğrencilerimiz için kermesten elde edilecek gelirle yemekhanemizdeki eksiklikler giderilecek." diye konuştu.


Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş İlk ve Ortaokul Müdürü Ahmet Balamutcu, "Okulumuzdaki eksikliklerin giderilmesi için kermes düzenleyen okul aile birliği başkanlarıma ve mahalleden, ilçeye gelerek akşama kadar bizleri destek olan öğrenci annelerine teşekkür ederim." dedi.


Gün boyunca devam eden okul kermesine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Yasemin Oral, daire amirleri ve vatandaşlar katılarak destek verdi.

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