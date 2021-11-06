Okul kütüphanesinin açılışını Kaymakam Uçgun yaptı

Kütüphane açılışında Kaymakam Uçgun'a, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un eşi Prof. Dr. Duygu Uçgun da eşlik etti. Okul idaresi, öğretmenleri, okul aile birliği ve yerel imkanlarla oluşturulan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, “Kütüphanemiz mahallemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel emek verilerek oluşturulmuş bir kütüphane. Gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm mahalle halkı bu güzel kütüphaneden faydalanacaklardır. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Uçgun, açılış sonrası sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek, sınıf içi ders etkinliklerine katıldı.

Yeni açılışı yapılan kütüphanede yaklaşık 2 bin 200 kitap bulunuyor.