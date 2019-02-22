Okul-sanayi işbirliği amacına ulaşıyor

Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TYH Tekstil şirketi arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan 'Okul-sanayi işbirliği' protokolüne katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Okul Sanayi İşbirliği protokolü, Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, öğrencileri gerçek hizmet ortamlarında mesleki ve staj eğitimlerini yapmalarını sağlamak, mezun olduktan sonra aldıkları eğitim doğrultusunda iş imkanı sağlamak amacıyla imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra her yıl işletme bünyesine 20 öğrenci istihdam ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, "Mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak geleceğin teminatı olan genç kızlarımız gerekli ve yerinde bir eğitim alarak yeterli donanımla mezun olmalarının önemini vurgulamak. Protokolün uygulanmasında başarılı öğrencilerin ve projelerin desteklemek, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürebilirliğini desteklemek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak önemli bir yere sahiptir. İmzaladığımız protokol sonucunda bu yıl ilk mezunlarımızdan 20'si protokol gereği iş garantisi sözüyle sektörde istihdam edilecektir" dedi.

TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, sektördeki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak her zaman destek olacaklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer katılımlarından dolayı memnuniyetlerini belirtirken, "Bundan sonraki projelerde ortak hareket ederek öğrencilerimizin geleceği için daha çok çalışmamız gerekiyor. Protokol maddeleri gereğince öğrencilerimizin yetenek ve başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen ve haziran ayında sonuçlanacak olan Giyim Üretim Teknolojileri bölümü öğrencileri arasında düzenlenen 'Tasarım yarışması' sonucunda bir öğrencimiz TYH Tekstil'e ait olan İstanbul Moda Akademisi'nde 2 haftalık eğitim hakkı kazanacaktır. Okul Sanayi işbirliği protokolü gereği, yeni teknik ve yöntemlere dayalı deneyim paylaşımı kapsamında Tekstil Cad/Com Sistemleri Pazarlama Müdürü ve eğitmen İsmail Ergün tarafından giyim teknolojileri alanı öğretmenleri Betül Gölçek, Cemile Bal, Fatma Kundak, Kadriye Karaman, Sevgi Candan Yetiş Selda Canbaz'a 4-15 Şubat 2019 tarihleri arasında bilgisayar kalıp sistemi eğitimi (ASSYST) verilmiştir" dedi.

Okul Müdürü Nazan Bahar, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedeflerinde 'İş garantili meslek liseleri' ile istihdam sözü veren meslek liseleri olabilmek için sektörle protokoller imzalamaktadır. Aslında bugünkü çerçevede büyük bir amaca hizmet ediyor. Orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin arttığı, mesleki eğitime yönelik talebin yükseldiği bir döneme de gelinmiştir" diyerek katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sertifika törenine Okul Müdürü Nazan Bahar'ın ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Mermer, TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya ,Tekstil Sistemleri Pazarlama Müdürü ve eğitmen İsmail Ergün, Akhisar Gıda Çarşısı Üretim Müdürü Dilek Çetinkaya katıldı.