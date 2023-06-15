Okul Sporları Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manisa'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Cimnastik Aerobik ve Step Aerobik Türkiye Şampiyonası, Manisa'da yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda yapılan küçükler, yıldızlar, gençler kız ve erkek kategorilerindeki yarışmalara 17 ilden 400 sporcu yarıştı. İki gün süren ve büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonucunda; aerobik küçükler takım dalında Kocaeli Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu birinci, İzmir Özel Çiğli Girne Koleji Ortaokulu ikinci, Aydın Özel Akademi Kültür Koleji Ortaokulu üçüncü, Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldızlarda Ankara Şehit Hamza Ortaokulu birinci, Çanakkale Cevatpaşa Ortaokulu ikinci, Ankara Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu üçüncü, İzmir Şehit Erkan Er Ortaokulu dördüncülük elde etti. Gençlerde ise Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi birinci, Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi ikinci, Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi üçüncü, İstanbul İstek Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Küçük erkekler ferdi dalında Çınar Ada Dalan (İzmir Özel Bornova Mektebim Ortaokulu) birinci, Jan Kemal Güler (Aydın Özel Akademi Kültür Koleji Ortaokulu) ikinci, Yiğit Ali Kul (Kocaeli Hasanpaşa Ortaokulu) üçüncü, Mete Oldaç (Adana Başkent Okulları Ortaokulu) dördüncü oldu. Küçük kızlar ferdi dalında Elif Karabalık (Bursa Cavit Çağlar Ortaokulu) birinci, Yağmur Bilgin (Aydın Didim Efeler Ortaokulu) ikinci, Ela Evim (İzmir Özel Çamlaraltı Ortaokulu) üçüncü, Beyza Ece Özel (Kocaeli Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu) dördüncü oldu. Yıldız erkekler ferdi dalında Arın Pekönür (Manisa Özel Hedef Koleji Ortaokulu) birinci, Doruk Demir (Kocaeli Özel Sınav Koleji Şahin Ortaokulu) ikinci, Murat Mert Erdiç (Ankara Şehit Hamza Ortaokulu) üçüncü, Ayhan Yusuf Aktaş (Ankara Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu) dördüncü oldu. Yıldız kızlar ferdi dalında Emine Azra Erdem (İzmir 75. Yıl Ortaokulu) birinci, Azra Canpolat (Aydın Didim Selçuk Özsoy Ortaokulu) ikinci, Ekin Çınar (İzmir Şehit Dursun Acar Ortaokulu) üçüncü, İnci Gökçe (Ankara Özel Evrensel Ortaokulu) dördüncülük elde etti.

Genç kızlar ferdi dalında Ekin Zeren Fırat (Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi) birinci, Sıla Atçı (Ankara Cumhuriyet Anadolu Lisesi) ikinci, İlay Hamarat (İzmir Özel Bornova Mektebim Anadolu Lisesi) üçüncü, Irmak Türkkan (Adana Şehit Ahmet-Mehmet Spor Oruç Lisesi) dördüncülük aldı.

Genç erkek ferdi dalında Mustafa Arda Bostancı (Çanakkale Özel Çanakkale Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi birinci oldu.

Step Aerobik yarışmalarında ise dereceye giren okullar şöyle oluştu; küçüklerde İzmir Takev Özel Ortaokulu birinci, Ankara Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Ortaokulu ikinci, İzmir Özel Türk Ortaokulu üçüncü, Manisa Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu dördüncü basamakta yer aldı.

Yıldızlarda Ankara Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Ortaokulu birinci, İzmir Takev Özel Ortaokulu ikinci, İstanbul Özel Kartal Bahçeşehir Koleji Ortaokulu üçüncü, Ankara Milli Eğitim Vakfı Batıkent Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençlerde ise Adana Başkent Üniversitesi Başkent Koleji Anadolu Lisesi birinci, Ankara Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi üçüncü, Denizli Lisesi dördüncülük kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu Başkanı Bahadır Uygur, Okul Sporları Teknik Kurulu üyesi Semra Eşiyok Ediz, Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu üyesi Akın Poyraz ve hakemler tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Okul sporlarında bu yıl Manisa olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık bunlardan biri de Cimnastik Aerobik ve Step Aerobik Türkiye şampiyonası oldu. Her geçen gün başarı çıtası yükselen bir Manisa var. Yarışmalara takılan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor” dedi.