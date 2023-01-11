Okul Sporları Futsal, Taekwondo ve Judo Müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Okul Sporları gençler kız ve erkekler futsal, Taekwondo yıldızlar kız ve erkekler ve yıldızlar kız ve erkekler judo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan maçların sonunda dereceler şöyle oluştu: Futsal genç erkeklerde birinci Manisa Lisesi, ikinci Manisa Spor Lisesi, üçüncü Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Genç kızlarda ise birinci Salihli Merkez Anadolu Lisesi, ikinci Manisa Spor Lisesi, üçüncü Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi ve dördüncü Yunusemre Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Judo yıldız erkeklerde ise dereceler şu şekilde oldu: 32 kiloda Belinay Özkaynak (Akhisar 6 Eylül Ortaokulu), 38 birinci Emirhan Kula (Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu), 42 kiloda birinci Osman Yıldırım (Murat Germen Ortaokulu), 46 kiloda birinci Umut Bilkiç (Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu), 50 kiloda birinci Doğan Ertem (Akşemseddin Ortaokulu), 55 kiloda birinci Eymen Yağız Yüksel (Atatürk Ortaokulu), 60 kiloda birinci Hüseyin Ertem (Akgedik Ortaokulu), 66 kiloda birinci Vatan Sever (Akşemseddin Ortaokulu), +66 kiloda birinci Muzaffer Mert Ünlü (Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu).

Judo yıldız kızlarda ise 32 kiloda birinci Belinay Özkaynak (Akhisar 6 Eylül Ortaokulu), 36 kiloda birinci Nejlanur Tokgöz (Vestel Ortaokulu), 40 kiloda birinci Fadime Ceylin Ersöz (Salihli Şaziment Uysal Ortaokulu), 44 kiloda birinci Yeşim Hira Aktaş (Salihli 50 Yıl Ortaokulu), 48 kiloda birinci Sudenur Haran (Salihli Altınordu Ortaokulu), 52 kiloda birinci Hatice Mina Çil (Akhisar Ticaret Borsası-Altı Eylül Ortaokulu), 57 kiloda birinci Deniz Avcı (Vestel Ortaokulu), 63 kiloda birinci Hiranur Turgut (Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu), +63 kiloda birinci Hilal Nur Özer (Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu) oldu.

Teakwondo Yıldız Erkekler 33 kiloda birinci Umut Furkan Akdağ (Gazi Ortaokulu), 37 kiloda birinci Mehmet Efe Özsoy (Altıntaş Ortaokulu), 41 kiloda birinci Hüseyin Kökçe (Saruhan Bey Ortaokulu), 45 kiloda birinci Onuray Çeltik (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 49 kiloda birinci Ali Karaağaçlı (Gazi Ortaokulu), 53 kiloda birinci Ensar Güneş (Altıntaş Ortaokulu), 57 kiloda birinci Arda İşler (Altıntaş Ortaokulu), 61 kiloda birinci Orhan Enes Aydoğan (Özel Manisa Turgutlu Eğitim Ortaokulu) 65 kiloda birinci Kaan Yardımcı (Vestel Ortaokulu), +65 kiloda birinci Furkan Doruk Çuhadar (Saruhanlı Neval Yaralı Ortaokulu), oldu.

Teakwondo Yıldız Kızlarda dereceler şu şekilde sıralandı: 29 kiloda birinci Asmin Dağ (Yedi Eylül Ortaokulu), 33 kiloda birinci Ayşegül Gürsal (Ömer Halis Demir Ortaokulu), 37 kiloda birinci Neşenur Kılıç (Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, 41 kiloda birinci Mualla Ecrin Gürol (Saniye Sevil Ortaokulu), 44 kiloda birinci Cevriye Gülcan Kınalı (Ali Rıza Çevik Ortaokulu), 47 kiloda birinci Kardelen Durbaz (Atatürk Ortaokulu),51 kiloda birinci Zilan Taymun (İhsan Erturgut Ortaokulu),55 kiloda birinci İclal Bakır (Cumhuriyet Ortaokulu),59 kiloda birinci Saniyenur Bandırma (13 Eylül Gama Ortaokulu), +59 kiloda birinci Ekin Çoban (Altıntaş Ortaokulu).