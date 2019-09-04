Okula kadın müdürün eli değdi

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar'ın önderliğinde okulda görevli 38 öğretmen 5 Eylül günü okula uyum için başlayacak öğrencilere okulu hazırlamak için yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, okuldaki diğer kadın öğretmenlerle birlikte okulun tahtalarını, sıralarını, camlarını deterjanlı suyla silerken, erkek öğretmenler ise okulun panolarını elden geçirerek tamir işlemlerini gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Şahbazlar, "Öğretmen arkadaşlarımla birlikte okulumuzu uyum içerisinde temizledik. Okulumuzu eğitim ve öğretime hazırladık. Fedakar arkadaşlarıma teşekkür ederiz." dedi.