İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okula kadın müdürün eli değdi

Sarıgöl Atatürk Ortaokuluna bu yıl atanan kadın müdür Ayten Şahbazlar, okul müdür yardımcıları ve öğretmenleri ile birlikte tüm okulu el birliğiyle eğitim ve öğretime hazırladı.


Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar'ın önderliğinde okulda görevli 38 öğretmen 5 Eylül günü okula uyum için başlayacak öğrencilere okulu hazırlamak için yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, okuldaki diğer kadın öğretmenlerle birlikte okulun tahtalarını, sıralarını, camlarını deterjanlı suyla silerken, erkek öğretmenler ise okulun panolarını elden geçirerek tamir işlemlerini gerçekleştirdi.


Okul Müdürü Şahbazlar, "Öğretmen arkadaşlarımla birlikte okulumuzu uyum içerisinde temizledik. Okulumuzu eğitim ve öğretime hazırladık. Fedakar arkadaşlarıma teşekkür ederiz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.