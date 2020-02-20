Okulda irmik helvası yapılıp tanıtımı gerçekleştirildi

Manisa'nın tek yatılı bölge ortaokulu olan Selendi Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenciler ve idareciler Manisa Eğitim Projeleri (MANEP)'2023 içinde yer alan 'Manisa'ya değer katanlar' projesi kapsamında irmik helvası yaparak tanıtımı gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetlerle tanıtımı yapılan irmik helvası katılımcılara ikram edildi.

Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından irmik helvasının unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte okul bahçesinde hem yapılan hem de tanıtımı gerçekleştirilen irmik helvası katılımcılara ikram edildi.

Programı düzenleyen Proje Koordinatörü Kazım Tokkaş ve öğretmenler Zehra Nurlukülekçi ve Sevnur Eroğuz eşliğinde irmik helvasını yöresel kıyafetler eşliğinde tanıtıp, ikramda bulunan öğrenciler Selendi ve Manisalılar tarafından çok sevilen meşhur irmik helvasının gelecek nesillere taşınmasına vesile oldu. Okulda bundan sonraki etkinliklerde de yöreye ve Manisa'ya has ürünlerin tanıtımının devam edeceği bildirildi.

Etkinliğe Selendi Kaymakamı Can Atak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürleri Zakir Okulmuş Yüksel Kanyılmaz, Okul Müdürü Nuri Demiray, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.