Okullar LGS'ye hazırlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 30 okulda 1977 öğrenci LGS'de ter dökecek. İlçede yapılacak LGS'de 432 öğretmen ve 50 personel olmak üzere toplam 482 kişinin görev yapacağı açıklandı.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye ile aynı zamanda Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28'i resmi 2'si özel olmak üzere toplam 30 ortaokulda 1977 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınavlara katılmaları için en yüksek seviyede tedbirler alınmış ve ilçemizdeki sınav merkezi olan 30 okulumuzda özel dezenfektanlar kullanılarak gerekli hijyen sağlandı. Sınava katılan öğrencilerimizin, sınavda görevli öğretmenlerimizin ve personelimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sınavı yapabilmesi ve tamamlayabilmesi için velilerimizin ve öğrencilerimizin maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında mutlaka dikkatli olmaları gerekmektedir. Sınav günü okullarımıza geliş ve gidişlerinde öğrencilerimizin maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları onların sağlıklı ve başarılı bir geleceğe ulaşmalarını sağlamak açısından birinci önceliğimiz olmalıdır. Sınavda öğretmenlerimizin ve görevlilerimizin uyarılarını ve yönlendirmelerini mutlaka dinleyelim ve kurallara uygun bir şeklide hareket edelim. Sizlerin sağlığını, mutluluğunu öncelikli kılarak sosyal mesafeyi koruyup maske takarak, el hijyeninizi sağlayarak en güzel şekilde alacağınız tedbirlerle sınavı sağlıklı bir şekilde tamamlayacağımıza ve elinizden gelenin en iyisini yaparak başarılı bir şekilde LGS'yi aşacağımıza olan inancım tamdır. Hepinize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam dilerim." dedi.