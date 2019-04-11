Okullarda diyabet eğitimi verdiler

Necip Yemenici Manisa genelinde son iki yıl içerisinde 240 okulda öğretmen, öğrenci, veli ve okul çalışanı olmak üzere toplam 16 bin 546 kişiye diyabet hakkında eğitim verdiklerini açıkladı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Yemenici, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 'Okullarda Diyabet Eğitim Programı' adıyla imzalanan protokol kapsamında diyabetli öğrencilere hastalıkları hakkında doğru yaşam bilgileri vermek için öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu kapsamda; Tip 1 Diyabet konusunda okullar ve öğretmenler aracılığıyla farkındalık oluşturarak okul çağındaki çocuklarda erken tanı sağlamak ve diyabetik ketoasidoz sıklığını azaltmak istediklerini belirten Yemenici, okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözerek sağlıklı beslenme tutumu ile şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek bu doğrultuda Manisa'da eğitimler vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yemenici ayrıca, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilerek Manisa'da diyabetli çocukların bulunduğu okullarda görevli öğretmenlerden bir asil bir yedek olmak üzere her okuldan 2'şer öğretmene diyabetli çocuklara yaklaşım konusunda bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak üzere Diyabet Hemşireleri Hemşire Sevil Sözbir ve Hemşire Zeynep Nerse tarafından Manisa merkez, Salihli ve Akhisar ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber üç grup halinde eğitim yapılması planlandığını ifade etti.

Yemenici yapılan eğitimler kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerindeki okullarda görevli 136 öğretmene yönelik diyabetli çocuklara yaklaşım konulu eğitimin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.