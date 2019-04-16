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Okullarda meslek tanıtım etkinliği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 8.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek liseleri ve geleceğin meslekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri 8. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek geleceğin meslekleri ve meslek lisesi programları hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere çocuk gelişimi, moda tasarım, tarım alanı, muhasebe ve finansman alanı programları hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini söyleyen Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayten Beycan, "Okulumuz meslek dersleri öğretmenlerimiz tarafından, ortaokul 8. sınıflarda okumakta öğrencilerimiz için meslek tanıtım çalışmaları yaparak öğrencilerimizi meslekleri sevdirmek ve okulumuza tercih etmeleri konusunda çalışmalar yapmakta. Çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

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