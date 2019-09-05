Okullarda ‘Uyum eğitimi' başladı

Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından okullar ‘Uyum eğitimi' için kapılarını öğrencilere açtı. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencileri bugün, iki gün sürecek olan ‘Uyum eğitimi' için okulların yolunu tuttu. Özellikle İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okunurken veliler de çocuklarını ilk günlerinde yalnız bırakmadı.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 3 aylık tatilin ardından 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Manisa'da 73 bin 869 öğrenci 2 günlük uyum eğitimi kapsamında bugün okulların yolunu tuttu.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip okulların 5'inci sınıf öğrencileri ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 günlük uyum eğitimi alacak. Manisa'da anasınıfında 23 bin 200, ilkokul 1. sınıfta 14 bin 44, ortaokul 5. sınıfta 16 bin 49, lise 9. sınıfta ise 19 bin 676 öğrenci uyum eğitimine katılacak.

Tatiller artırıldı

Bu yıl ilk kez iki ara tatil dönemi gerçekleşecek. Birinci dönem ara tatili 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.