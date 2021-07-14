Okulların eksiklikleri yerinde tespit ediliyor

Okulların eksikliklerini tespit etmek için telafi eğitimi döneminde okulları tek tek ziyaret eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlköğretim kurumlarını ziyaret etti. Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlköğretim kurumlarını Müdürü Ali Yıldız'dan okul hakkında bilgiler alarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yapılabilecek iş ve işlemler hakkında fikir alışverişinde bulunan Demirtaş, "Amacımız 2021-2022 eğitim öğretim yılına müdürlük olarak tüm okullarımızın tam teşekküllü hazır bir halde girebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda da okul müdürlerlerimizle birebir yüz yüze yerinde görüşerek her türlü tedbirimizi almaya çalışıyoruz." dedi.

Demirtaş ayrıca ilçedeki tüm okulları belli bir program dahilinde ziyaret etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.