Okulların güvenliği kameralarla desteklenecek

Toplantıd abir değerlendirme yapan Vali Deniz, "Okul güvenliğinin daha da arttırılması amacıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerine kameralar yerleştirildi." dedi.

Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve ilgili kurum müdürleri katıldı. 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar ve mevcut durumla ilgili değerlendirme yaptıklarını ifade eden Vali Ahmet Deniz, “2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerimizin daha verimli ve etkin bir eğitim almaları için hazırlıklarımız devam ediyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin okul içinde ve dışında güvende olmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Jandarma, Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlanacak koordinasyon ile okul çevresindeki denetim ve kontroller aynı hassasiyetle yapılmaya devam edecek. Okul güvenliğinin daha da arttırılması amacıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerine kameralar yerleştirildi. Gençlerin sıklıkla gittiği İnternet kafelerde kurallara uygunluk ve İnternet kullanımı hususunda denetimler yapılmaya devam edecek. Okul servis araçlarının ve bu araçlarda çalıştırılan personelin uygunlukları, yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri de yapılacak olan denetim ve kontrollerle tespit edilecek.” dedi.

Öğrencilerin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmelerinin önemine değinen Vali Deniz, “Okullarda hizmet veren kantinler ile burada çalışanların hijyen ve temizlik kurallarına uymaları, satışı yapılan ürünlerin uygunluğu ilgili birimlerimiz tarafından denetlenmeye devam edecek. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla okul ve çevresinde öğrencilerin görebileceği alanlarda sigara tüketimiyle ilgili denetimler yapılacak ayrıca yanlış tutum ve davranış içerisinde bulunanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için güzel ve verimli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.