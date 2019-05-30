Okulların ortak resim sergisi büyük ilgi gördü

Alaşehir'de bulunan tüm ortaokulların görsel sanatlar derslerinde öğretmenlerinin öncülüğünde yaptığı sanat çalışmaları Cumhuriyet Meydanında sergilendi. Birbirinden güzel çalışmaları inceleyen vatandaşlar hem öğrencileri hem de öğretmenleri tebrik etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki tüm ortaokulların ortak resim sergisi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle açıldı. Sergi açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Süleyman Büyükkarcı, Mehmet Sakal, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını yapan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yıl boyunca özveri ile çalışarak el emeği göz nuru eserlerini burada sergilediler. Eserlerin hepsi birbirinden güzel, özenle yapılmış eserler. Ulu Önder Atatürk, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur' sözünden de anlaşılacağı gibi ülkeler için sanat çok değerlidir. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Bu öğrencilerimiz belki de geleceğin ressamları olabilirler. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Yaklaşık 300 eserin sergilendiği resim sergisi bir gün boyunca gezilmek üzere halka açık kalacak.