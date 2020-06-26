Okullarını eğitime hazırlıyorlar

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu okulu Müdürü Selçuk Erol, Müdür Yardımcısı Nedim Sarı, okul güvenlik görevlisi Koray Başeğmez ile birlikte okul bahçesinde bulunan 35 adet çam ve servi ağaçlarının gövdelerini beyaz kireçle badana yapmaya başladı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Yaz tatilinde okulumuz eğitim ve öğretime hazırlamak için arkadaşlarla çalışma başlattık. Okulumuz bahçemizdeki ağaçları beyaz kireçle badana yapmaya başladık. Hem okulumuzun görünüşü güzel olacak, hem de ağaçların gövdelerini girecek zararlı böceklerden korumuş olacağız." dedi. Erol, okul bahçesinde 35 adet çam ve servilerin gövdelerinin tamamın badana yapacaklarını sözlerine ekledi.