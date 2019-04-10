Okulun 406'ıncı öğrencisi 'Pamuk' oldu

Manisa'da bir ilkokul müdürü tarafından öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okula getirilerek bahçede beslenen 'Pamuk' isimli tavşan, derslere de girmeye başladı. Bakımı ve beslenilmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan Pamuk, can dostlarını geride bırakarak, sevimliliğiyle okulun en gözde öğrencisi oldu.

Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü tarafından, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okula getirilen tavşan, öğrencilerin isteği üzerine derslere girmeye başladı. 405 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, oy birliği ile ismi ‘Pamuk' konulan tavşan, velilerin de olumlu bakmasıyla birlikte ilk olarak aşıları yapıldı. Bakımı ve beslenilmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan, kendisine gösterilen sevgi ve ilgiden memnun olan Pamuk, can dostlarıyla birlikte derslere giriyor. Zaman zaman sıraların üzerinde, kimi zamanda sınıf arkadaşlarının kucağında dersi dinleyen tavşan, can dostlarını geride bırakarak, sevimliliği ile okulun en gözde öğrencisi oldu.

Öğrenciler memnun

3'üncü sınıf öğrencilerinden Kağancan Sakçak, daha önce tavşan beslediğinden dolayı çok sevindiğini belirterek, “Pamuk ile birlikte ders dinlemek çok eğlenceli” derken öğrencilerden Muazzez Turgayöz, hayvan sevgisiyle birlikte derslerden daha da keyif aldıklarını söyledi. Derslere Pamuk'la birlikte girmekten keyif aldıklarını söyleyen öğrenci İpek İlterli, “Çok keyifli. Ders işlerken yanımızda olduğu vakit mutlu oluyoruz. Dersler daha heyecanlı ve keyifli geçiyor. Onunla birlikte ders işlediğimizi ailemize anlattığımız zaman ailelerimiz de seviniyor. Bizi mutlu görünce onlarda mutlu oluyorlar” dedi.

3'üncü sınıf öğretmeni Çimen Sarıçalı, ders işlerken çocuklarla birlikte hayvan sevgisini de aşıladıklarını söyledi. Sarıçalı, “Önceki yıllarda hep düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçiremiyorduk. Yeteri kadar destek alamıyorduk. Her gün düzenli olarak besliyoruz. Çocuklarımız kendi beslenmesinden kendi yiyeceklerin tavşana yiyecek hazırlıyorlar. Seviyoruz. Sınıfımıza misafir olarak alıyoruz. Çocuklara hem dersi keyifli anlatıyoruz, hem de hayvan sevgisini işliyoruz” diye konuştu.

“Pamuğu artık öğrencilerimizden ayırmıyoruz”

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, Pamuk'un bakımı beslenmesini öğrencilerin üstlendiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl hayvanları koruma gününde 405 öğrencimizin tamamını hayvan barınağına götürmüştük. Çocukların hayvanları ne kadar çok sevdiğini fark ettim. Evcil hayvan beslemek maalesef ev koşullarında uygun değil. Bir anne olarak bende zorlanıyorum. Hem velilerimiz için hem de öğrencilerimiz için bu imkanı okulda sağlamak istedim. Amacımız hayvan sevgisini öğrencilerimize aşılamak. Çünkü doğayı sevmeyen maalesef insanı da sevemiyor. Tavşanımızın ismini oy birliği ile 'Pamuk' koyduk. Bütün sorumluluğu tamamen çocuklarda. 405 öğrencimiz düzenli aralıklarla bakımını yapıyorlar. Aynı zamanda özel bir veterinerimiz var. Düzenli olarak gelip pamuğu kontrol ediyor ve aşılarını yapıyor. Pamuğu artık öğrencilerimizden ayırmıyoruz. Derslere neşe katıyor. O da karneyi hak ediyor. Sene sonunda karnesini vereceğiz” dedi.