Okulun bodrumunu su bastı, Irlamaz Çayı taşma noktasına geldi

Turgutlu'da etkili olan sağanak yağmur sebebiyle ilçede bir okulun bodrum katını su bastı, Irlamaz Çayı da yağmur sularıyla dolup taştı.

Turgutlu ilçesinde Turgutlu'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava kenti olumsuz etkiledi. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur taşkınlara neden oldu. İlçedeki Cumhuriyet İlkokulunun ek binasında bodrum katını su basarken itfaiye ekipleri kurdukları pompayla bodrum kattaki suyu tahliye etti.

Gediz Ovası'ndaki bazı bölgelerde tarım arazileri de sular altında kalırken Irlamaz Çayı da yağan yağmur nedeniyle dolup taşma noktasına geldi.

Kentte sağanak nedeniyle alarm durumuna geçilirken itfaiye, belediye ekipleri de yoğun mesai yapıyor.