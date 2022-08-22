Okulun dev Atatürk posteri yenilendi

Manisa'nın Salihli ilçesinin Sartmahmut İlkokulu'nun dış cephesinde bulunan ve yaklaşık 1.5 ay önce fırtına nedeniyle devrilen Atatürk Posteri, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül'ün girişimleri ile yenilenerek yeniden asıldı.

Salihli'nin Sart Mahallesi'nde bir süre önce etkili olan fırtına nedeniyle, okulun dış cephesinde bulunan dev Atatürk posteri düşerek zarar gördü.

Sart Mahmut İlkokulu Müdür Yardımcısı Osman Özden Toker'in posteri yenileme çabalarına duyarsız kalmayan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül, dev Atatürk posterini yenileyip yeniden okula asılmasını sağladı.

Sart Mahmut İlkokulu Müdür Yardımcısı Osman Özden Toker, Atatürk posterini yenileme çabalarına duyarsız kalmayıp destek veren Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül'e okul adına teşekkür etti.

Toker ayrıca posterin yapımı ve yerine asılmasında destek verenlere de teşekkür etti.