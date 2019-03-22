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Okulun koridorları İngilizce kelimelerle donatıldı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulunun koridor duvarları ’TÜBİTAK İngilizce Sokak Projesi’ kapsamında İngilizce kelimelerle donatıldı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulunun koridor duvarları 'TÜBİTAK İngilizce Sokak Projesi' kapsamında İngilizce kelimelerle donatıldı. İngilizce kelimelerin öğrencilerin hafızasında daha kalıcı olması için hazırlanan proje öğrenciler tarafından da çok beğenildi.


Okulun İngilizce öğretmenleri Ummuhan Talaz ve Rübevda Özdemir tarafından koridor duvarlarına İngilizce sözcükler ve resimler çizilerek İngilizce Sokağı oluşturuldu.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Öğrencilerimizin yabancı dili daha kolay öğrenmelerini sağlayacağız. Bir resim İngilizce sözcüğü ile akıllarda daha kolay kalmaktadır. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı kutlarım." dedi.

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