Okuma köşesinde birlikte kitap okuyorlar

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kitabımı Kardeşlerim de Okusun” sloganıyla başlatılan proje ile kursiyerler ve çocukları birlikte kitap okuyor. Kitapseverler, okudukları kitapları kütüphaneye bağışlayarak da örnek bir davranışa imza atıyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan okuma köşesinde öğrenciler ve veliler kurslardan kalan zamanlarını birlikte kitap okuyarak değerlendiriyor. “Kitabımı Kardeşlerim de Okusun” sloganıyla oluşturulan projede kursiyerler çocuklarıyla birlikte okudukları kitapları kütüphaneye bağışlayarak diğerlerinin de okumasına olanak sağlıyor. Kızının merkezde kreşe gittiğini belirten kursiyerlerden Yasemin Eryılmaz, uygulama sayesinde daha verimli zaman geçirebildiklerini belirtti. Eryılmaz, “Kızımı kreşe getiriyorum. Kızımı beklerken buradaki kütüphaneden kitaplar okuyorum. Kaynakları değerlendiriyoruz. Çocuklarımız aynı zamanda derslerini yapabiliyor. Evde okumadığımız fazla kitaplarımızı da getirip herkesin faydalanmasını sağlıyoruz. Hem vakit geçiriyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz. Böyle bir imkanı sağladıkları için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

Okuma köşesinden yararlanan 11. sınıf öğrencisi Şevval Çetin de, okulda dersleri bittikten sonra merkezde rahat bir şekilde dersine çalışabildiğini dile getirerek, “Derslerimiz bittiğinde buraya gelip ödevlerimizi yapıyoruz, kitap okuyoruz. Burada güzel bir şekilde vakit geçirebiliyoruz. Bize bu imkanı sundukları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez kursiyerlerinden 9 yaşındaki Fevzi Eren Yetim ise arkadaşlarıyla birlikte kitap okuyarak zamanını faydalı bir şekilde geçirdiğini anlattı. Yetim duygularını, “Burada kurslardan yararlanıyorum. Boş vakitlerimde de derslerimi yapıyorum, kitap okuyorum. Evden kitap getirip arkadaşlarımın burada okumasını sağlıyorum. Aynı zamanda okuma köşesinden kitap alıp evimde okuyabiliyorum” sözleriyle anlattı.