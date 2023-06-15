'Okumak kanatlandırır' projesinde yapılan çalışmalar anlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Okumak Kanatlandırır Projesi' dahilinde yapılan çalışmalarda, çocukların ve velilerin okuma becerilerini kazanmaları amaçlandı.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu 3/C sınıf öğretmeni Orhan Tuncer öğrencileriyle bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları, sınıfında yaptığı etkinlikle kutladı. Etkinliğe Okul Müdürü Recep Gündüz, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan sınıf öğretmeni Orhan Tuncer, "Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize ve velilerimize okumayı sevdirmeyi amaçladık. Programımızın gayesi çocuk odaklı olmak, yeniliklere açık olmak, uygulayan değil üreten, deneyen öğrenme hevesini hiç kaybetmeyen, araştıran okuyan bir toplum oluşturabilmek. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler adı altında kitap okuma kampanyaları düzenlemektedir. Çocuklarımız her gün 20 dakika okuyoruz, ailemle okuyorum gibi etkinliklerle okuma alışkanlığını kazandırmaya hedefledik. Bu çalışmalarla çocuklarımız ve velilerimizin kitap okuma etkinliklerine katılmalarını sağladık. Çalışmalarımız devam edecek ve kitap okuma alışkanlığını ve becerisini daha da artıracağız. Türkiye genelinde yapılan tüm etkinliklere rağmen 2016 TÜİK verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı 8,4. İhtiyaç listesinde ise kitap 235. sırada yer almaktadır. Kitap okuma süresi ise sadece 1 dakikadır. Buradan da anlaşılacağı gibi okuma kültürümüz ne yazık ki yok. Bu alışkanlığı hep birlikte artırmamız gerekmektedir" dedi.

Etkinliğe katılan Okul Müdürü Recep Gündüz ise şunları söyledi: "Eğitim seviyesinin yükselmesi için çok okumak gerekir. Günümüzde bilgiye dayalı eğitim yerine, okuyan, anlayan, yorumlayabilen bir eğitim sistemi tercih edilmektedir. Bunun için de mutlaka okumak gerekir. Yapılan sınavlarda çok okuyan çocukların başarı seviyesinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Başarımızı artırmamız için mutlaka çok okumamız gerekmektedir. Tatile giriyoruz, tatilde bilgisayar, telefonla oynayın, spor yapın, oyunlar oynayın ama okumayı asla ihmal etmeyin."