Öküzcüoğlu'ndan belediye çalışanlarına sendika sözü

Millet İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu Yenimahalle'de yaptığı mitingde, belediye çalışanlarına sendika ve 2 bin 200 TL maaş sözü vererek, 5 bin kişiye iş imkanı oluşturacaklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu Yenimahalle mitingine Eski Garaj Meydanı'ndan hareket eden binden fazla araçlık konvoyla gitti. Büyük bir coşkuyla başlayan mitingde Ahmet Öküzcüoğlu gençlere seslendi. Öküzcüoğlu, "İlk kez seçimlerde oy kullanacak kardeşlerime sesleniyorum. Teknoloji devrinde dünyaya geldiniz ve hepiniz sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Oyunuzu kullanmadan önce mutlaka adayların projelerini, gelecekle ilgili planlarını ve yaşadığımız bu güzel şehirde sizlerin geleceğine katacakları değerleri araştırın. Bu seçimlerde hiç kimsenin baskısı ve etkilemesi altında kalmadan oyunuzu kullanın. En doğru seçimi kendi gözlemlerinizle edinerek yapacağınıza inancım tamdır" dedi.

Çalışanların kılık kıyafetleri ve bıyıkları ile ilgili tedbir uygulayacağı iddiasına da yanıt veren Ahmet Öküzcüoğlu, "Bana işçi çıkaracakmış diyorlar, ben işçi çıkarmaya değil, iş oluşturmaya geliyorum. Ben göreve geldiğimde işten çıkarmayacağım, aksine belediye çalışanlarının hepsi sendikalı olacak. Çalışanlar 2 bin 200 lira maaş alacak. Çalışanları siyasi köle olarak kullanmalarına izin vermeyeceğim. Bir de diyorlar ki ben çalışanların bıyıklarını kesecekmişim, kılık kıyafetlerini değiştirecekmişim. Ben kimsenin ne kılık kıyafetine müdahale edeceğim, ne bıyıklarını kestireceğim. Ben çalışanların haklarını savunmaya geliyorum, hemşehrilerimize yeni iş imkanları oluşturmaya geliyorum. Projelerimiz kapsamında kuracağımız kreşlere, etüt merkezlerine okumuş kızlarımızı alacağız. Ben kimsenin ekmeği ile oynamaya değil, size ekmek vermek için geliyorum. Biz o makama sorunları çözmek için geliyoruz. Ben içinizden birisi değil, içinizi bilen birisiyim" diye konuştu.

"Alaşehir'i marka yapacağız"

Konuşmasında Alaşehir'i marka bir şehir haline getireceklerini kaydeden Öküzcüoğlku, "Üzümü marka yapacağız, turizm değerlerini marka yapacağız, Kurşunlu Hanı, Esentepe Arenası'nı, yer altı tünellerimizi, surlarımızı, kilisemizi, anfi tiyatromuzu marka yapacağız. Sirkemizi, pekmezimizi, yaprak salamuramızı marka yapacağız" dedi.

"Alaşehir'de işsizlik bitecek"

Alaşehir'de işsizliği önlemek için projeleri olduğunu da kaydeden Öküzcüoğlu, "Gürsu Mahallesi bölgesinde 580 dönüm mera alanı var. Burada Organize sanayi bölgesi kuracağız ki, yatırımcılar için cazip hale gelsin. O bölgede yaklaşık 2 bin kişiye iş alanı oluşturacağız. Kemaliye Mahallesi bölgesinde bin 800 dönüm mera alanı var. Bu alan organize sera bölgesi olacak. Burada da 3 bin kişiye iş alanı oluşturacağız. Böylece 5 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacağız. Alaşehir'de işsizlik bitecek. Ben belediyede çalışsın diye 350 kişiye söz vermiyorum, ben Alaşehir'de oluşturacağımız yeni istihdam alanlarıyla 5 bin kişiye iş sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.