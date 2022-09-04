Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ‘Olay Yeri Güvenliği' eğitimlerinin ikinci çalıştayı yapıldı. Çalıştayda 19 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihler arasında AFAD, ambulans, polis, jandarma ve itfaiye aracı kullanan tüm sürücü ve ekip amirlerine “Olay Yeri Güvenliği” eğitimi verileceği bildirildi.

Trafik kazalarında meydana gelen ikincil kazalara bağlı olarak ortaya çıkan can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlükleri tarafından verilecek olan, olay yeri güvenliği eğitimi programı ile ilgili ikinci koordinasyon toplantısı 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlendi.

Yapılan toplantıya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ünal Erdemir ve Denetim ve Eğitim Astsubayı N. Mert Dölek, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Komiser Anıl Yorulmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdür Vekili Kazım Memiş, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim Yardımcısı Dr. Müge Vural katıldı.

İlgili komisyon tarafından 19 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak şekilde eğitim planlaması yapıldı. Eğitimlerde, acil durum ve trafik kazalarına müdahale eden AFAD, ambulans, polis, jandarma ve itfaiye aracı kullanan tüm sürücü ve ekip amirlerine “Olay Yeri Güvenliği” eğitimi verileceği ve ‘Önce emniyet' düsturundan hareketle, personelin olay yerinde alması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler ilçe merkezlerinde yapılacak olan eğitimler vasıtasıyla ilgili personele aktarılacağı açıklandı.