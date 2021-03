Olimpiyat vizesi alan Kerem Kamal: “Efsane olup tarihe geçmek istiyorum”

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde şampiyon olarak olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'ye madalyayla dönmek olduğunu söyledi. Efsane olup tarihe geçmek istediğini kaydeden Kamal, hedeflerine adım adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde şampiyon olarak olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya geldi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri ve sporcular tarafından Manisa Sporcu Eğitim Merkezi önünde bayraklar ve çiçeklerle karşılanan Kamal'ın, ‘Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu' olduğunu söyledi. Öztürk, daha sonra Kerem Kamal ve antrenörlerle birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

“Bir adım attım sırada koşmak var”

Vali Karadeniz'i ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi Kerem Kamal, “Benim tek bir hayalim vardı. 2016 yılından beri Avrupa ve dünya Şampiyonalarına çıktıktan sonra her zaman söylediğim gibi bütün hedefim olimpiyata gitmekti. Çok şükür bu benim için bir hayaldi gerçekten. Konuşurken heyecanlandığım, arkadaşlar arasında, hocalarımızla, müdürümüzle sohbet ettiğimizde o kadar çok heyecanlanıyordum ki kalbim farklı atıyordu. Gerçekten çocukluk hayalim olan bir başarıya ulaştım. Şu an olimpiyata gidiyorum. Bu inşallah bir başlangıç. Bir adım attım, sırada koşmak var inşallah. Zor olanı yaptık, şimdi inşallah madalyalar alıp Manisa'ya, ülkemize efsane bir sporcu olmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi ben normal bir şampiyon değil, efsane bir sporcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Efsane bir sporcu olmak istiyorum”

Olimpiyat vizesini almış olmasına hala inanamadığını ve bunun heyecanını yaşadığını kaydeden Kamal, “Gerçek mi, hayal mi bilmiyorum. Rüya gibi. Hissettiklerimi inanın açıklayamam kelimelerle. Hocalarım beni biliyor, arkadaşlarım benim nasıl hissettiğimi çok iyi biliyor. Hissettiğim mutluluğu şu an tarif edemem. İnşallah bu bir başlangıç olur, bunun devamında da olimpiyat madalyası gelir ve efsane bir sporcu olmak istiyorum” dedi.

“Pandemi dönemi benim kazancım oldu”

Bir hafta dinlenerek kendine gelmek istediğini açıklayan başarılı sporcu, “Önümüzde bir Avrupa büyükler şampiyonası var. Orayı da iyi atlatıp ondan sonra tamamen bütün hayat odak noktamı olimpiyatlara şartlandıracağım. İlk önce fiziken çalışmayı düşünüyorum. Milli takım hocalarımızın programları dahilinde inşallah olimpiyatlara 4 ay gibi bir sürede hazırlanacağız. Pandemi dönemi benim en büyük kazancım. Pandemi döneminde çalışmam oldu. O, 3 aylık dönemde bütün rakiplerim yatarken ben her gün antrenman yapıyordum. Çok sağ olsun Valimiz ve müdürümüz bana bir salon tahsis etti, çok teşekkür ediyorum. Bana antrenman malzemeleri tahsis ettiler. O dönemi ben çok iyi atlattım. Hala o dönemki çalışmalarımın faydasını görüyorum. Rakiplerimden çok çok önde olduğumu fark ettim. Bunlar hem müdürüm hem de Süleyman hocam sayesinde oldu” diye konuştu.

Yunus Öztürk: “Altın madalya ile döneceğine inanıyorum”

Manisa olarak öncelikle Kerem Kamal'la gurur duyduklarını kaydeden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şu cümlelere yer verdi:

“Kerem Kamal Manisa'da bir tarih yazdı. En son 1960 yılında Manisa'dan bir sporcu olimpiyatlara gitmişti. 60 yıl sonra ilk defa Manisa'dan bir sporcuyu olimpiyatlara yolluyoruz bunun haklı gururunu haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz hem Manisa'daki siyasilerimiz, yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız hem de özellikle Kerem Kamal'ın antrenörü, Kerem Kamal'ı yetenek taramasında bulup bugünlere kadar yetiştiren Süleyman Güngör hocama çok çok teşekkür ediyorum. Kerem Kamallar kolay yetişmiyor. Bunu biliyoruz, bu bir süreç alıyor. Bazen 5 yıl, bazen 10 yıl, bazen 15 yıl alıyor. Bizim niyetimiz, amacımız bu şehirde Kerem Kamal'ı kardeşlerine rol model yapıp ondan sonra yeni Kerem Kamallar yetiştirmek olacak. Kerem Kamal'ın da olimpiyatlardan altın madalya ile döneceğini umut ediyoruz. Yakinen takip ediyorum. Bir tek maç yapmadığı bir Japon güreşçi var, onunla da karşılaştığında onu da yeneceğine yürekten inanıyorum. Kerem Kamal inşallah altın madalya ile olimpiyattan dönecektir. Manisa da tarih yazacaktır.”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise Kerem Kamal'ın elde ettiği başarının çok önemli olduğunu belirterek, olimpiyatlarda kendisinden altın madalya beklediklerini ve bu sürecin Manisa gençlerine de örnek olacağını sözlerine ekledi. Vali Karadeniz Kerem Kamal'a altın hediye ederek başarılarının devamını diledi. Yunus Öztürk de Gençlik Merkezi'nde yapılan Kerem Kamal'ın karakalem portresini hediye etti.

Olimpiyat vizesini çok rahat aldı

Grekoromen stilde 60 kiloda Kerem Kamal, Gürcü rakibi Dzimistarishvili'yi 5-1, çeyrek finalde Moldovalı Viktor Chabanu'yu 9-1 sayı tuşuyla, yarı finalde Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek yükseldiği finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 ile geçip altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı. Türkiye, olimpiyat oyunlarında grekoromen stilde son altın madalyasını 2000 Sidney Olimpiyatları'nda Hamza Yerlikaya ile elde etmişti. Türkiye bugüne kadar gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında grekoromen güreş stilde 10 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Yetenek taramasında keşfedildi

1999 yılında Manisa'da Kamal ailesinin 6 çocuğundan 2'ncisi olarak dünyaya gelen Kerem'in babası Kazım Kamal pazarcılık mesleği ile uğraşırken, annesi ise ev hanımı. Kerem Kamal ilköğrenimini Manisa Avni Gemicioğlu İlkokulu, lise eğitimini ise Akhisar Özel Yüksel Kolejinde tamamladı. Şu an eğitim hayatına Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam eden Kamal, 2010 yılı mayıs ayında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avni Gemicioğlu ilkokulunda gerçekleştirilen yetenek taramasında güreş antrenörü Süleyman Güngör tarafından keşfedildi. Kerem Kamal, ilk olarak Manisa İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nde güreş antrenörü Süleyman Güngör nezaretinde güreş hayatına başladı. Sırasıyla Akhisar Belediye Spor ve İstanbul Pendikspor kulüplerinde spor hayatına devam eden Kerem Kamal, şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatına devam ediyor. Kamal, ekonomik gerekçelerle Manisa'da spor hayatını sürdüremediği için İstanbul kulüplerine transfer olmak zorunda kaldı.

Kerem Kamal güreş hayatı boyunca, 2 dünya şampiyonluğu, 3 dünya 2.'liği, 1 dünya 3.'lüğü, 6 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa 1.'liği, 2 Avrupa 3.'lüğü ve son olarak Macaristan'da yapılan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na bu sene gitmeye hak kazandı.