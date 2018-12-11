Ölmek üzere olan köpeğe Şehzadeler Belediyesi sahip çıktı

Yavruluk döneminde boğazına takılan tasmanın boynunu sıkması nedeniyle zor günler geçiren ve artık beslenemez hale gelen köpek, tasmanın çıkarılıp tedavisinin tamamlanmasının ardından artık daha rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilecek.

Geçtiğimiz günlerde Sancaklıuzunçınar Mahallesinde yaşayan vatandaşların mahalle civarında ölmek üzere olan Kangal cinsi bir köpek buldular. Mahalle sakinlerinden Baytekin Çilek adlı vatandaş; köpeği bulduklarında çok bitkin bir halde olduğunu ifade ederek, kangal cinsi köpeği beslemek için bahçelerine aldıklarını ve boynundaki tasmayı bir türlü çıkaramadıklarını belirtti. Kangal cinsi köpek ile ilgili Şehzadeler Belediyesini bilgilendirmesinin ardından seferber olan Zabıta ekipleri köpeği, Baytekin Çilek adlı vatandaşın evinden alarak tedavi altına aldı. Yavruluk döneminde sahipleri tarafından boğazına takılan tasmanın hayvanın büyümesi ile birlikte küçük gelmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Kangal cinsi köpek, tasmanın çıkarılıp tedavisinin tamamlanmasının ardından artık daha rahat bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam edecek.

Sancaklıuzunçınar Mahallesinde yaşayan Baytekin Çilek adlı vatandaş, köpeği bulduklarında çok bitkin bir halde olduğu ifade ederek, kangal cinsi köpeği beslemek için bahçelerine aldıklarını ve boynundaki tasmayı bir türlü çıkaramadıklarını belirtti. Bir kaç gündür hayvanı beslemeye çalıştıklarını ancak katı beslenemediği için kemik suyuyla beslediklerini dile getirdi. Şehzadeler Belediyesinden yardım istediklerini ve yardım taleplerine anında cevap verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kangal cinsi köpek olan Duman'ın tedavisinin ardından aileye teslim edileceğini ifade eden Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e gelen talebin ardından başkanın talimatı doğrultusunda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve veterinerle birlikte Sancaklıuzunçınar'a gelerek söz konusu Kangal cinsi köpeği güvenli bir şekilde kontrol altına aldıklarını söyledi. Yaptıkları ilk incelemenin ardından, yavruyken takılan tasmanın sıkması sonucu hayvanın boynunda derin yaralanmalar olduğunu ve hayvanın büyük zorluklar yaşadığını gördüklerini aktaran Çiftçi, "Köpeğe yavru iken tasma takıldığı ve bu tasmanın etkisiyle hayvanın boğazının yara olduğunu tespit ettik. Şuanda tedavi için ismini de Duman koyduk. Duman artık bize emanet.Tedavisini yaptırıp Baytekin Beye hayvanını teslim edeceğiz." dedi.