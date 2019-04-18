Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobilin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen genç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Sanayide çalışan Ali Taş'a (25) yolun karşısına geçmek isterken E.B. idaresindeki 64 NN 209 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 10 metre yerde sürüklenen Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılığın ve polisin incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.B. gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde hızlı olduğu görülen otomobilin Ali Taş'a çarptığı ve talihsiz gencin yerde sürüklendiği görülüyor.