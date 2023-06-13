Ölümlü traktör kazalarına karşı rops demiri uyarısı

Ölümlü traktör kazalarının büyük çoğunluğunda sürücülerin traktörlerin altında kaldığına dikkat çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sürücü koltuğunun üzerine takılabilen ve traktör devrildiğinde yaşam boşluğu oluşturulmasını sağlayan Rops demirinin emniyet açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yaşanan ölümlü traktör kazalarının artması sonucu bir açıklama yapan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Manisa, yaklaşık 98 bin adet traktör mevcudu ile Türkiye'de en fazla traktöre sahip İl konumundadır. Traktör kazalarında maalesef ki ölüm oranı yüzde 70'tir. Traktörler teknolojik olarak gelişirken, sürücünün güvenli ve rahat çalışmasını sağlamak açısından karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla başta rops demiri, emniyet kemeri ve kabin olmak üzere bazı zorunluluklar hayata geçirilmiştir. 01.01.2001 tarihinden itibaren ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm traktörlerde kabin, devrilmeye karşı emniyet çerçevesi (ROPS) veya tenteli emniyet çerçevesi bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Dik araziler, eğimler, kaygan ve ıslak toprak koşulları, sürücü hatası, hatalı çalışma, ihmal ve diğer fiziksel bozukluklar nedeniyle traktör kazaları meydana gelebilmektedir. Ölümle sonuçlanan traktör kazalarında en çok yaşanan durum genellikle devrilme kaynaklıdır. Halen pek çok traktörün devrilme koruma sistemi (rops demiri, traktör kabini) olmadan kullanılması devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır. Traktör kullanıcılarımız maalesef çeşitli sebeplerden dolayı Rops demirini kullanmaktan imtina etmekte ya da çıkarmaktadır. Sürücü koltuğunun üzerinde yer alan ve traktör devrildiğinde yaşam boşluğu oluşturulmasını sağlayan Rops demiri, emniyet açısından büyük önem taşımaktadır. Kıymetli üreticilerimiz Rops demirini can güvenliğiniz için lütfen çıkarmayın. Rops demiri kullanmak yaşama ve sevdiklerinize sımsıkı sarılmaktır. Rops demiri hayat kurtarır” dedi.