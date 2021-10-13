Önce antik kent sunumu ardından konser

Dr. Yusuf Sezgin tarafından 'Aigai antik kent sunumu' yapılırken, sunumun ardından davetlilere İzmir Klarinet Kuartet tarafından konser verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı 29. Açılış Töreni kapsamında düzenlenen, İzmir Devlet Opera ve Balesi İzmir Klarinet Kuartet Konseri ve MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in anlatımlarıyla Aigai antik kent sunumu, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in anlatımlarıyla gerçekleşen Aigai antik kent sunumunun ardından, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan İzmir Klarinet Kuartet konseri ile devam etti.

Etkinliğin sonunda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından Doç. Dr. Yusuf Sezgin ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kerem Özgür Erdem, Özlem Pınar, Tuğer Doruk ve Onur Yıldız'a teşekkür belgesi takdim edildi.