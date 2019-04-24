Önce bariyerlere ardından da refüje çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önce bariyerlere sonra da refüje çarparak durabildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Nevzat Terzi (78) idaresindeki 06 YA 9496 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Esenyazı kavşağı civarında önce yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere, daha sonra da refüje çarparak durabilen araçtan sürücü Nevzat Terzi yara almadan kurtuldu. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada yoldan başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı da önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.